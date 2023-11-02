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عربي-دولي

الخارجية الروسية: أوكرانيا تلعب بالنار النووية بقصفها محطة زابوروجيه

Lebanon 24
02-11-2023 | 01:44
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أكدت الخارجية الروسية أن أوكرانيا لا تلتزم بمبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ضمان السلامة النووية في النزاعات المسلحة، ولا تطبق توصياتها حول ضمان سلامة محطة زابوروجيه.

أعلن ذلك مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، وأشار إلى أن المحاولات الأوكرانية للاستيلاء على هذه المحطة الكهروذرية، معروفة جيدا. وقال: "إحدى هذه المحاولات، جرت مباشرة قبل زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية [رافائيل] غروسي للمحطة في الأول من ايلول 2022".
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وأضاف الدبلوماسي الروسي: "واليوم، لا تلتزم أوكرانيا بالمبادئ السبعة التي صاغها غروسي لضمان الأمن النووي في أي صراع مسلح، بالإضافة إلى توصياته الخمس حول ضمان سلامة محطة زابوروجيه الكهروذرية. نحن ندين مثل هذه التصرفات من جانب نظام كييف وندعو الدول الغربية إلى عدم تجاهل ألعابه الخطيرة بالنار النووية".

ووفقا للدبلوماسي الروسي، يواصل الغرب تسليح أوكرانيا، ويواصل ممثلوه التملق للمسؤولين في كييف" ويتجنبون إدانة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها القوات الأوكرانية، لذلك ترسخ لدى فلاديمير زيلينسكي الانطباع بأن كل تصرفاته وأفعاله ستبقى دون عقاب.

وقال بوليشوك: "ولكن رغم كل ذلك، صدت القوات المسلحة الروسية جميع المحاولات للاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وقمنا بإبلاغ مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك". (RT)
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