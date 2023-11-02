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اليونيسف: مشاهد المجزرة في مخيم جباليا مرعبة

Lebanon 24
02-11-2023 | 02:36
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وصف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطنيين في قطاع غزة، بالمجزرة، بحسب وكالة "نوفوستي".

وجاء في تعليق صدر عن المنظمة: "مشاهد المجزرة التي وردت من مخيم جباليا في قطاع غزة عقب الغارات أمس واليوم مرعبة فعلا".
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وكما لاحظت اليونيسيف، رغم عدم وجود تقدير لعدد الأطفال الذين قتلوا خلال هذه الغارات، "يبدو أن مئات الأشخاص أصيبوا وقتلوا"، ومن بينهم، وفقا للبيانات الأولية، الكثير من القاصرين.

وقالت وزارة الداخلية في غزة الثلاثاء الماضي: "إن الغارات الجوية على جباليا أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 400 شخص".

من جانبها، حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس من أن "قصف القوات الإسرائيلية لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة قد يرقى إلى جريمة حرب".
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