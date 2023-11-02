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عربي-دولي
يحملون 60 جنسية أجنبية.. الخارجية المصرية: نستعد لاستقبال وإجلاء نحو 7000 مواطن من غزة
Lebanon 24
02-11-2023
|
02:46
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قالت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إن الجهات المعنية في الدولة تستعد لاستقبال وإجلاء حوالى 7000 مواطن أجنبي من غزة يحملون جنسية أكثر من 60 دولة، فيما تواصل إسرائيل عمليتها العسكرية ضد حماس في غزة.
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وأضافت الخارجية المصرية أن الجهات المعنية في الدولة المصرية تقوم بالاستعدادات اللازمة لتسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح.
وبدأ مصابون فلسطينيون وآخرون يحملون جنسيات دول أجنبية عالقين عند معبر رفح في العبور إلى الجانب المصري أمس الأربعاء.
ويستعد المزيد من الرعايا الأجانب لمغادرة قطاع غزة اليوم الخميس، فيما عبَر ما لا يقل عن 320 من الرعايا الأجانب والعشرات من سكان القطاع المصابين بجروح خطيرة إلى مصر أمس الأربعاء بموجب اتفاق بين إسرائيل ومصر وحماس.
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