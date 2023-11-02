المباني تضررت والسكان شعروا به بقوة.. زلزال عنيف ضرب إندونيسيا وهذا ما توقعه العالم الهولندي قبل وقوعه

ألحق زلزال تخطت قوته الـ6 على مقياس ريختر أضرارا طفيفة بمنازل ومباني أخرى في جنوب شرق إندونيسيا في وقت مبكر الخميس، مما تسبب في بعض الذعر ولكن لم تقع إصابات واضحة.



وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس قد توقع اسبوعاً "مثيراً للاهتمام" بحسب تعبيره، وحذر من إمكانية حدوث أنشطة زلزالية تتخطى الـ6 درجات بسبب الاقترانات الكوكبية المثيرة، التي قد تؤثر على قشرة الأرض. وأضاف من خلال حسابه في "إكس": "يجب أن ننتظر ونرى كيف تستجيب الأرض.. هذا أسبوع مثير للاهتمام للغاية..كونوا في حالة تأهب إضافي".

وقال داريونو، الذي يرأس مركز الزلازل والتسونامي في وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إن السكان شعروا بالزلزال بقوة في العديد من المدن والقرى وتسبب في حالة من الذعر لدى البعض. كان منشأ الزلزال على اليابسة ولم يكن هناك أي خطر من حدوث تسونامي.



وكتب داريونو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد تسبب الزلزال في أضرار طفيفة في العديد من المباني والمنازل".

وقامت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بقياس قوة الزلزال عند 6.1 على مقياس ريختر وقالت إن الزلزال وقع على عمق 36 كيلومترا (22 ميلا) تحت السطح. كان مركز الزلزال على بعد 21 كيلومترا شمال شرق كوبانغ على الجانب الغربي من جزيرة تيمور. (العربية)