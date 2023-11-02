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عربي-دولي

بالفيديو.. قوات إسرائيلية تطلق النار باتجاه مكان وجود فريق "العربية" في رام الله

Lebanon 24
02-11-2023 | 04:00
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تنفذ القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات في الضفة الغربية واقتحامات في رام الله ونابلس وعدة مخيمات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتمكنت كاميرا "العربية" و"الحدث"، اليوم الخميس، من رصد توغل جنود في منطقة رام الله، وأطلقوا الرصاص في عدة اتجاهات، واستهدفوا منطقة بث لـ"العربية" و"الحدث" على سطح أحد المباني. وانسحب الجنود الإسرائيليون في وقت لاحق من وسط رام الله.
 
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وذكرت الوكالة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 6 مواطنين في نابلس، واقتحم حي الطيرة برام الله، مضيفة أن مواجهات اندلعت مع شبان بالحي أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز.

وأضافت أن الاقتحامات شملت أيضا مخيمي عقبة جبر جنوب أريحا، وعين السلطان شمالا، واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين.

وأفاد موقع فلسطين اليوم أنه تم اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

واليوم الخميس شهد قطاع غزة قصفاً مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى وسط استمرار العملية البرية الإسرائيلية، كما أطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية عدة قذائف على طول ساحل بحر مدينة غزة، فيما ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 17، بعدما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الجيش أعلن اليوم الخميس مقتل ضابط إسرائيلي في العمليات البرية شمال قطاع غزة.(العربية)

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