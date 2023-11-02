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عربي-دولي

بسبب "سيران".. الغاء عشرات الرحلات في مطار أمستردام

Lebanon 24
02-11-2023 | 04:09
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ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM، الخميس، عشرات الرحلات الجوية من وإلى مطار "سخيبول" في أمستردام، إذ يتوقع أن تضرب العاصفة "سيران" هولندا برياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وقالت الشركة وهي الذراع الهولندية لخطوط Air France، "قررنا إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية الملكية الهولندية من وإلى مطار سخيبول اعتباراً من الظهيرة وحتى نهاية اليوم".
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