إطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة بتوجيه من الملك سلمان وولي العهد

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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وأوضح المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح صحافي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني. (العربية)