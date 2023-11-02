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عربي-دولي
الفلبين تتهم الصين بـ"التدخل" في مياهها الإقليمية
Lebanon 24
02-11-2023
|
04:44
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اتهمت وزارة الخارجية الفلبينية، الصين بـ"التدخل في مياهها الإقليمية"، وذلك بعد حادث وقع في منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأضافت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان إن الصين "تتطفل على المياه الفلبينية".
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وكان الجيش الصيني قال الاثنين، إنه اعترض سفينة عسكرية فلبينية "دخلت بشكل غير قانوني المياه القريبة من جزر سكاربورو شول المتنازع عليها"، وهو ما نفته الفلبين، الثلاثاء.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة حول المنطقة، بعدما قالت الفلبين إنها أزالت حاجزاً عائماً بطول 300 متر أقامه خفر السواحل الصيني بالقرب من منطقة سكاربورو شول، وهي منطقة صيد غنية متنازع عليها.
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