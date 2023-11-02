حماس تعلن استشهاد أكثر من 195 في هجمات مخيم جباليا

قالت حكومة حركة حماس إن 195 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين وهي ضربات تقول إسرائيل إنها لاستهداف قياديين في الحركة.

في غضون ذلك استمرت إسرائيل في هجومها وقصفت القطاع برا وبحرا وجوا.

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وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، قتلوا في الضربات الإسرائيلية منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن دوي انفجارات سمع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في محيط مستشفى القدس بمدينة غزة.

وسبق أن أبلغت السلطات الإسرائيلية المستشفى بضرورة الإخلاء على الفور، وهو ما يقول مسؤولون من الأمم المتحدة إنه أمر يستحيل القيام به دون تعريض المرضى للخطر.

قياديان من حماس

وقالت إسرائيل إن ضرباتها يومي الثلاثاء والأربعاء أسفرت عن مقتل اثنين من القادة العسكريين لحماس في جباليا، أكبر مخيم للاجئين في غزة.

وتقول إسرائيل إن الحركة لديها مراكز قيادة وغيرها من "البنية التحتية الإرهابية تحت وحول وداخل المباني المدنية، مما يعرض عن عمد المدنيين في غزة للخطر".

وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس، الخميس، إن 195 فلسطينيا على الأقل قتلوا على مدار يومين في جباليا، فيما لا يزال هناك 120 مفقودا تحت الأنقاض.

وأضافت في بيان أن 777 على الأقل أصيبوا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن "ما يزيد عن 1000 قتيل وجريح ومفقود جراء قصف مخيم جباليا المتكرر".

وعمل الفلسطينيون، الأربعاء، على البحث بين الأنقاض في محاولة يائسة لانتشال ضحايا محاصرين.

وقال مسؤولون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الضربات على المخيم "يمكن أن تصنف على أنها جريمة حرب".

وكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على منصة إكس "نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن تصل إلى مستوى جرائم حرب".

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا آخر قتل في قطاع غزة مما رفع العدد إلى 17 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ توسيع العمليات البرية، يوم الجمعة. (الحرة)





