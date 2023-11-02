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جواً وبراً وبحراً.. قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة

Lebanon 24
02-11-2023 | 05:15
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يوم جديد من التصعيد والاقتتال تشهده الساحة الإسرائيلية الفلسطينية، اليوم الخميس. 
 
وفي آخر التطورات الميدانية، شهد قطاع غزة قصفاً مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى وسط استمرار العملية البرية الإسرائيلية، كما أن الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على طول ساحل بحر مدينة غزة،كما وأطلقت صواريخ من داخل قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود ومحيطها. وتزامنا، طال القصف الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لـ"الأنروا" في مخيم الشاطئ في غزة.
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يأتي هذا فيما ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 17، بعدما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الجيش أعلن اليوم الخميس مقتل ضابط إسرائيلي في العمليات البرية شمال قطاع غزة.
 
وأفادت حكومة حركة حماس، الخميس، باستشهاد 195 شخصا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الثلاثاء والأربعاء في قطاع غزة، إضافة إلى 777 جريحا و120 مفقودا. (العربية) 
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