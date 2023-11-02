بصاروخ مضاد للدبابات.. مقتل جندي إسرائيلي على الحدود اللبنانية (صورة)

أعلن إعلام العدو الإسرائيلي اليوم الخميس، عن مقتل جندي إسرائيلي على الحدود الشمالية بعد استهداف قوة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع.





وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن اللواء ماتانيا إلستر 23 عاما من سدي إيلان، قضى بعد إصابته بصاروخ مضاد للدبابات على الحدود اللبنانية.

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