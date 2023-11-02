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عربي-دولي

بصاروخ مضاد للدبابات.. مقتل جندي إسرائيلي على الحدود اللبنانية (صورة)

Lebanon 24
02-11-2023 | 06:14
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أعلن إعلام العدو الإسرائيلي اليوم الخميس، عن مقتل جندي إسرائيلي على الحدود الشمالية بعد استهداف قوة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع.


وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن اللواء ماتانيا إلستر 23 عاما من سدي إيلان، قضى بعد إصابته بصاروخ مضاد للدبابات على الحدود اللبنانية.
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صورة


وبمقتل إلستر، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 18 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، 17 منهم على أرض غزة وجندي على الحدود مع لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن عدد قتلاه الذي سمح بنشر أسمائهم منذ 7 تشرين الأول بلغ 332. (روسيا اليوم)
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