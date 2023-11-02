في دولة عربية.. ضبط أسلحة أميركية وإسرائيلية! (صورة)

أفادت وكالة "سانا" السورية بأنه تم ضبط أسلحة إسرائيلية وأميركية بين محافظتي درعا والقنيطرة.



وبحسب الوكالة، فإن "الجهات المختصة في المنطقة الجنوبية ضبطت بالتعاون مع الأهالي كميات كبيرة من الأسلحة بين محافظتي درعا والقنيطرة بينها أسلحة إسرائيلية وأميركية".

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