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عربي-دولي
في دولة عربية.. ضبط أسلحة أميركية وإسرائيلية! (صورة)
Lebanon 24
02-11-2023
|
07:30
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أفادت وكالة "سانا" السورية بأنه تم ضبط أسلحة إسرائيلية وأميركية بين محافظتي درعا والقنيطرة.
وبحسب الوكالة، فإن "الجهات المختصة في المنطقة الجنوبية ضبطت بالتعاون مع الأهالي كميات كبيرة من الأسلحة بين محافظتي درعا والقنيطرة بينها أسلحة إسرائيلية وأميركية".
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وكان جيش العدو الإسرائيلي أعلن فجر يوم أمس الأربعاء، عن استهداف بنى تحتية وقاذفات "مورتر" تابعة للجيش السوري في ريف درعا.
وأشار مصدر عسكري سوري الى اعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليل الاثنين من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية. (روسيا اليوم)
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