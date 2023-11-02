اقتلعت الأشجار وحطّمت النوافذ.. عاصفة قوية تضرب غرب أوروبا وتقطع الكهرباء عن الملايين

تجتاح العاصفة "سيارا" البلدان بجميع أنحاء غرب أوروبا، وتقتلع الأشجار وتحطم النوافذ، اذ ضربت رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة ساحل فرنسا الأطلسي خلال الليل، فيما ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 1.2 مليون أسرة فرنسية اليوم الخميس.

#عاصفة_فرنسا

الحمد لله دازت الليلة بسلام 😅 وجات بسيطة 🤦‍♂️

الله يخلف على التأمين 😉#لطفك_يارب pic.twitter.com/qOF3ucXZM4 — rachid/رشيد (@rachid_2021) November 2, 2023 Advertisement

واندفعت الأمطار الغزيرة المرتبطة بالعاصفة إلى الشاطئ في الطرف الجنوبي الغربي من إنكلترا، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في المملكة المتحدة من مخاطر الفيضانات، وحثت الناس على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وألغت شركة الطيران الهولندية "كيه إل إم" جميع الرحلات الجوية من بداية الظهيرة حتى نهاية اليوم، بسبب سرعة الرياح العالية المستمرة والعواصف القوية المتوقعة في هولندا.





وقد تم تأكيد حالة وفاة مرتبطة بالطقس في فرنسا، وفي هذا السياق، قال وزير النقل كليمنت بون إن سائق شاحنة قتل عندما اصطدمت مركبته بشجرة في منطقة "أن" الداخلية بشمال فرنسا.

عاصفة سياران التي ستضرب سواحل إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 وفرنسا 🇫🇷 الليلة تسببت بفيضانات في مدن أيرلندا الشمالية اليوم#غزة #الجزائر #روسيا #أوكرانيا #Gazabombing #IsraeliNewNazism

. pic.twitter.com/VteA3KuaL7 — 🇩🇿 Mebarek Nebchi مبارك نبشي 🇩🇿 (@NebchiMebarek) November 1, 2023



وصدرت تحذيرات لجميع سواحل البر الرئيسي الفرنسي تقريبا من الطقس القاسي صباح الخميس، من كاليه على القنال الإنكليزي على طول الطريق وصولاً إلى شواطئ المحيط الأطلسي وإسبانيا، بالإضافة إلى جزء كبير من ساحل فرنسا على البحر الأبيض المتوسط وكورسيكا، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.



وصدرت تحذيرات لجميع سواحل البر الرئيسي الفرنسي تقريبا من الطقس القاسي صباح الخميس، من كاليه على القنال الإنكليزي على طول الطريق وصولاً إلى شواطئ المحيط الأطلسي وإسبانيا، بالإضافة إلى جزء كبير من ساحل فرنسا على البحر الأبيض المتوسط وكورسيكا، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية عن سرعة رياح قياسية بلغت 180 كيلومترا في الساعة على طول ساحل بريتاني. وصلت سرعة الرياح إلى 160 كيلومترا في الساعة على ساحل نورماندي، وما يصل إلى 150 كيلومترا في الساعة بالمناطق الداخلية.

ومن المتوقع اضطراب الموج إلى ارتفاع يبلغ حوالي 10 أمتار في الطرف الشمالي الغربي من البلاد.



وأُلغيت حركة القطارات المحلية في منطقة واسعة من غرب فرنسا، وأُغلقت جميع الطرق بمنطقة فينيستير في بريتاني صباح الخميس. وحث بون الناس على تجنب القيادة وتوخي الحذر على الأقل عند السفر عبر المناطق التي بها تحذيرات من الطقس. (سكاي نيوز)