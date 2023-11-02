الغارات الاسرائيلية تقتل العشرات في غزة ومعارك ضارية على أبواب القطاع

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وقال أحد السكان لوكالة "رويترز": "لم يتوقفوا أبدا عن قصف مدينة غزة طوال الليل ولم يتوقف المنزل عن الارتجاج. لكن في الصباح اكتشفنا أن القوات الإسرائيلية لا تزال خارج المدينة على مشارفها وهذا يعني أن المقاومة أعنف مما توقعوا".



وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مدينة غزة، تركزت على محيط مستشفى القدس، الذي هدد الجيش بقصفه.



وذكرت الوكالة أن مسلحي حماس استخدموا قذائف هاون وهجمات كر وفر من الأنفاق في مواجهة الجيش الإسرائيلي.



رواية إسرائيل



وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل التقدم في مدينة غزة، لكنه اعترف بأن الجنود يخوضون معارك طاحنة مع مقاتلي حماس، وصلت إلى مرحلة "وجها لوجه".



وقال إن الجنود واجهوا مسحلين حاولوا نصب الكمائن وبعد قتال استمر عدة ساعات، جرى قتل عدد منهم.



وأضاف أن قوات الجيش تعمل على تدمير خطوط الدفاع لحماس في شمال القطاع والاستيلاء على مناطق مركزية، في إشارة إلى مدينة غزة. بعدما قصفها لمدينة غزة من دون توقف خلال الليلة الماضية، دخلت القوات الإسرائيلية في معارك ضارية مع مقاتلي حماس، الخميس، في اليوم الـ27 من الحرب بين الطرفين، في وقت ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية تجاوز 9 آلاف.وقال أحد السكان لوكالة "رويترز": "لم يتوقفوا أبدا عن قصف مدينة غزة طوال الليل ولم يتوقف المنزل عن الارتجاج. لكن في الصباح اكتشفنا أن القوات الإسرائيلية لا تزال خارج المدينة على مشارفها وهذا يعني أن المقاومة أعنف مما توقعوا".وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مدينة غزة، تركزت على محيط مستشفى القدس، الذي هدد الجيش بقصفه.وذكرت الوكالة أن مسلحي حماس استخدموا قذائف هاون وهجمات كر وفر من الأنفاق في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل التقدم في مدينة غزة، لكنه اعترف بأن الجنود يخوضون معارك طاحنة مع مقاتلي حماس، وصلت إلى مرحلة "وجها لوجه".وقال إن الجنود واجهوا مسحلين حاولوا نصب الكمائن وبعد قتال استمر عدة ساعات، جرى قتل عدد منهم.وأضاف أن قوات الجيش تعمل على تدمير خطوط الدفاع لحماس في شمال القطاع والاستيلاء على مناطق مركزية، في إشارة إلى مدينة غزة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط كبير خلال المعارك في شمال غزة.



وذكر متحدث باسم الجيش بأن قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 قد قتل، فيما أصيب أيضا ضابط احتياط من اللواء 679 وضابط من لواء غفعاتي وجندي من الكتيبة 614 من المدرسة الهندسية وجميعهم بجروح خطيرة، خلال الاشتباكات.



وقال إن مجندة إسرائيلية من كتيبة "كراكال" أصيبت بجروح خطيرة على الحدود المصرية.



ومنذ بداية الهجوم البري قبل يومين، قتل 19 عسكريا إسرائيليا ووصل العدد الإجمالي منذ بداية هجوم حماس في 7 تشرين الأول إلى 333.



بيانات حماس



وأصدرت حركة حماس بيانات عن إلحاقها خسائر بالجيش الإسرائيلي، في حين قالت إنه تم تدمير ناقلة جند إسرائيلية قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105".

وأضافت أنها دمرت دبابة في شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"، كما دمرت آليتين شرق حي الزيتون عبر قذيفة "الياسين 105" وما تعرف بـ"عبوة العمل الفدائي"، بالإضافة إلى إطلاق رشقات صاروخية صوب إسرائيل.