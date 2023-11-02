25
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الغارات الاسرائيلية تقتل العشرات في غزة ومعارك ضارية على أبواب القطاع
Lebanon 24
02-11-2023
|
08:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما قصفها لمدينة غزة من دون توقف خلال الليلة الماضية، دخلت القوات الإسرائيلية في معارك ضارية مع مقاتلي حماس، الخميس، في اليوم الـ27 من الحرب بين الطرفين، في وقت ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية تجاوز 9 آلاف.
Advertisement
وقال أحد السكان لوكالة "رويترز": "لم يتوقفوا أبدا عن قصف مدينة غزة طوال الليل ولم يتوقف المنزل عن الارتجاج. لكن في الصباح اكتشفنا أن القوات الإسرائيلية لا تزال خارج المدينة على مشارفها وهذا يعني أن المقاومة أعنف مما توقعوا".
وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مدينة غزة، تركزت على محيط مستشفى القدس، الذي هدد الجيش بقصفه.
وذكرت الوكالة أن مسلحي حماس استخدموا قذائف هاون وهجمات كر وفر من الأنفاق في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
رواية إسرائيل
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل التقدم في مدينة غزة، لكنه اعترف بأن الجنود يخوضون معارك طاحنة مع مقاتلي حماس، وصلت إلى مرحلة "وجها لوجه".
وقال إن الجنود واجهوا مسحلين حاولوا نصب الكمائن وبعد قتال استمر عدة ساعات، جرى قتل عدد منهم.
وأضاف أن قوات الجيش تعمل على تدمير خطوط الدفاع لحماس في شمال القطاع والاستيلاء على مناطق مركزية، في إشارة إلى مدينة غزة.
واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط كبير خلال المعارك في شمال غزة.
وذكر متحدث باسم الجيش بأن قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 قد قتل، فيما أصيب أيضا ضابط احتياط من اللواء 679 وضابط من لواء غفعاتي وجندي من الكتيبة 614 من المدرسة الهندسية وجميعهم بجروح خطيرة، خلال الاشتباكات.
وقال إن مجندة إسرائيلية من كتيبة "كراكال" أصيبت بجروح خطيرة على الحدود المصرية.
ومنذ بداية الهجوم البري قبل يومين، قتل 19 عسكريا إسرائيليا ووصل العدد الإجمالي منذ بداية هجوم حماس في 7 تشرين الأول إلى 333.
بيانات حماس
وأصدرت حركة حماس بيانات عن إلحاقها خسائر بالجيش الإسرائيلي، في حين قالت إنه تم تدمير ناقلة جند إسرائيلية قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105".
وأضافت أنها دمرت دبابة في شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"، كما دمرت آليتين شرق حي الزيتون عبر قذيفة "الياسين 105" وما تعرف بـ"عبوة العمل الفدائي"، بالإضافة إلى إطلاق رشقات صاروخية صوب إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن اطلالة السيد نصرالله.. هذا ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي
Lebanon 24
عن اطلالة السيد نصرالله.. هذا ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي
13:36 | 2023-11-01
01/11/2023 01:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار مساء
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار مساء
15:53 | 2023-11-01
01/11/2023 03:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معادلة" سيعلنها نصرالله غداً.. ما بعد الجمعة ليس كما قبله!
Lebanon 24
"معادلة" سيعلنها نصرالله غداً.. ما بعد الجمعة ليس كما قبله!
04:00 | 2023-11-02
02/11/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله سيفاجئ العالم
Lebanon 24
نصرالله سيفاجئ العالم
03:00 | 2023-11-02
02/11/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان شهير متأثرا بنزيف دماغي
Lebanon 24
وفاة فنان شهير متأثرا بنزيف دماغي
06:45 | 2023-11-02
02/11/2023 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:40 | 2023-11-02
بسبب "فشل حكومة نتنياهو".. استقالة على الهواء مباشرة في إسرائيل
11:30 | 2023-11-02
الملك سلمان وولي العهد يطلقان حملة شعبية لإغاثة غزة
11:00 | 2023-11-02
توطين الفلسطينيين بسيناء.. ما هو مشروع "غيورا إيلاند" الذي رفضته مصر؟
10:30 | 2023-11-02
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: علاقات روسيا مع إسرائيل لديها مستقبل عظيم
10:17 | 2023-11-02
ممرضة فلسطينية شاهدت ابنتها بالصدفة على حمالة المصابين.. ردّة فعلها تدمي القلوب (فيديو)
10:00 | 2023-11-02
حماس: التصريحات الأميركية وقحة ومرفوضة وليس الشعب الفلسطيني من تفرض عليه الوصاية
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
02/11/2023 17:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
02/11/2023 17:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
02/11/2023 17:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24