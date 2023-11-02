Advertisement

عربي-دولي

بينهم 3760 طفلا.. السلطات الصحية في غزة تعلن عن حصيلة جديدة لشهداء القصف الإسرائيلي

Lebanon 24
02-11-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1125616-638345331192311272.jpg
Doc-P-1125616-638345331192311272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد شهداء القطاع إلى 9061 شخصا.
 
 
وقالت الوزارة في بيان: "ارتفع عدد الشهداء إلى 9061، بينهم 3760 طفلا، و2326 سيدة، و32000 مصاب". وأضافت الصحة الفلسطينية: "تلقينا 2060 بلاغا عن مفقودين تحت أنقاض الدمار بغزة منهم 1150 طفلا".
Advertisement

وكان المكتب الإعلامي لحركة حماس أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، عن استشهاد 195 شخصا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، الثلاثاء والأربعاء، في قطاع غزة،  إضافة إلى 777 جريحا و120 مفقودا. (الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:40 | 2023-11-02
11:30 | 2023-11-02
11:00 | 2023-11-02
10:30 | 2023-11-02
10:17 | 2023-11-02
10:00 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24