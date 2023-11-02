بينهم 3760 طفلا.. السلطات الصحية في غزة تعلن عن حصيلة جديدة لشهداء القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد شهداء القطاع إلى 9061 شخصا.

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وقالت الوزارة في بيان: "ارتفع عدد الشهداء إلى 9061، بينهم 3760 طفلا، و2326 سيدة، و32000 مصاب". وأضافت الصحة الفلسطينية: "تلقينا 2060 بلاغا عن مفقودين تحت أنقاض الدمار بغزة منهم 1150 طفلا".وكان المكتب الإعلامي لحركة حماس أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، عن استشهاد 195 شخصا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، الثلاثاء والأربعاء، في قطاع غزة، إضافة إلى 777 جريحا و120 مفقودا. (الحرة)