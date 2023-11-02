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عربي-دولي

الملك سلمان وولي العهد يطلقان حملة شعبية لإغاثة غزة

Lebanon 24
02-11-2023 | 11:30
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وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
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وأوضح المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح صحافي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.

وبين أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء لما يُقدمانه للمتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم.
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