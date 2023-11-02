ممرضة فلسطينية شاهدت ابنتها بالصدفة على حمالة المصابين.. ردّة فعلها تدمي القلوب (فيديو)

مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة تظهر مشاهد مؤلمة ومأساوية لأهالي وسكان القطاع، ومن ضمن تلك المشاهد الحزينة، مشهد لممرضة فلسطينية تفاجأت بوجود ابنتها على حمّالة ضمن المصابين.



فبحسب المعلومات المتوفرة، وأثناء عملها في استقبال المصابين بالمستشفى الإندونيسي، تفاجأت الممرضة غادة أبو عيدة بوجود ابنتها على حمّالة المصابين، فانهارت وأخذت بالصراخ الهستيري إلى أن فقدت الوعي. فيما أخذ الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي بمحاولة إسعافها وتطمينها على أن ابنتها بخير: "والله بخير يا أم أحمد".

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