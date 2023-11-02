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ممرضة فلسطينية شاهدت ابنتها بالصدفة على حمالة المصابين.. ردّة فعلها تدمي القلوب (فيديو)

Lebanon 24
02-11-2023 | 10:17
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مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة تظهر مشاهد مؤلمة ومأساوية لأهالي وسكان القطاع، ومن ضمن تلك المشاهد الحزينة، مشهد لممرضة فلسطينية تفاجأت بوجود ابنتها على حمّالة ضمن المصابين.

فبحسب المعلومات المتوفرة، وأثناء عملها في استقبال المصابين بالمستشفى الإندونيسي، تفاجأت الممرضة غادة أبو عيدة بوجود ابنتها على حمّالة المصابين، فانهارت وأخذت بالصراخ الهستيري إلى أن فقدت الوعي. فيما أخذ الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي بمحاولة إسعافها وتطمينها على أن ابنتها بخير: "والله بخير يا أم أحمد".
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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 9061 شخصاً وبلغ عدد المصابين 32 ألفاً. وأضاف أن الشهداء بينهم 3760 طفلاً و2326 امرأة. (العربية)
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