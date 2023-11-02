نتنياهو: الخسائر كثيرة لكننا مصممون على تحقيق الأهداف

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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، في بيان، إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت على أطراف مدينة غزة في إطار هجومها على مقاتلي حماس في النصف الشمالي من القطاع.وقال: "نحن في ذروة المعركة. حققنا نجاحات مبهرة واجتزنا أطراف مدينة غزة. نحقق تقدما".وأضاف: "الكثير من الخسائر في صفوف قواتنا لكننا مصممون على تحقيق أهداف حربنا".ونقل إعلام إسرائيلي عن مكتب نتنياهو قوله إنه لم يوافق على دخول أي شحنات وقود إلى غزة.