24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو: الخسائر كثيرة لكننا مصممون على تحقيق الأهداف
Lebanon 24
02-11-2023
|
12:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، في بيان، إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت على أطراف مدينة غزة في إطار هجومها على مقاتلي حماس في النصف الشمالي من القطاع.
وقال: "نحن في ذروة المعركة. حققنا نجاحات مبهرة واجتزنا أطراف مدينة غزة. نحقق تقدما".
Advertisement
وأضاف: "الكثير من الخسائر في صفوف قواتنا لكننا مصممون على تحقيق أهداف حربنا".
ونقل إعلام إسرائيلي عن مكتب نتنياهو قوله إنه لم يوافق على دخول أي شحنات وقود إلى غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة مرتفعة للدولار مساء
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار مساء
15:53 | 2023-11-01
01/11/2023 03:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله سيفاجئ العالم
Lebanon 24
نصرالله سيفاجئ العالم
03:00 | 2023-11-02
02/11/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يُفاجىء الجميع بتوقّع عن إطلالة نصرالله... هذا ما قاله بالفيديو
Lebanon 24
ميشال حايك يُفاجىء الجميع بتوقّع عن إطلالة نصرالله... هذا ما قاله بالفيديو
13:24 | 2023-11-02
02/11/2023 01:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"معادلة" سيعلنها نصرالله غداً.. ما بعد الجمعة ليس كما قبله!
Lebanon 24
"معادلة" سيعلنها نصرالله غداً.. ما بعد الجمعة ليس كما قبله!
04:00 | 2023-11-02
02/11/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان شهير متأثرا بنزيف دماغي
Lebanon 24
وفاة فنان شهير متأثرا بنزيف دماغي
06:45 | 2023-11-02
02/11/2023 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:38 | 2023-11-02
كيف علّق مسؤول أميركي بارز على إطلالة نصرالله المنتظرة غداً؟
14:30 | 2023-11-02
هل تعتمد إسرائيل "نموذج بيروت" مع قادة "حماس"؟
14:22 | 2023-11-02
تضارب التصريحات الإسرائيلية بشأن وقود غزة
13:50 | 2023-11-02
الأردن يجلي 53 مواطنا من قطاع غزة
13:30 | 2023-11-02
واشنطن قلقة من "حزب الله"... قناة أميركيّة تكشف السبب
13:30 | 2023-11-02
"فاغنر" ستُوفّر سلاحاً فتاكاً لـ"الحزب"... هذا ما كشفته صحيفة أميركيّة
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
02/11/2023 20:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
02/11/2023 20:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
02/11/2023 20:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24