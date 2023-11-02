"نمرّ بأوقات صعبة"... مسؤول إسرائيلي بارز: جنودنا يسقطون

قال عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس إنّ "الصور القادمة من معركة قطاع غزة مؤلمة".



وأضاف غانتس خلال مؤتمر صحافيّ: "دموعنا تتساقط عند رؤية جنود جفعاتي يسقطون".



وتابع: "نمر بأوقات صعبة وسنشهد المزيد منها وهدفنا تغيير الواقع في غزة من أساسه". (روسيا اليوم)

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