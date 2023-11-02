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عربي-دولي

إصابة نجل مسؤول إسرائيلي كبير في الإشتباكات

Lebanon 24
02-11-2023 | 13:10
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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أن نجل مراقب إسرائيل متنياهو إنغلمان أُصيب بجروح خطيرة خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في قطاع غزة، في اليوم الـ27 للحرب.

ونشرت الإذاعة الخبر على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، ولم تضف أي تفاصيل أخرى.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ مراقب الدولة يترأس المؤسسة المركزية للرقابة في إسرائيل، ووظيفتها فحص أداء مؤسسات البلاد، ويجري اختيارالمراقب من قبل أعضاء الكنيست. (سكاي نيوز)
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