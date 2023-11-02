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الأردن يجلي 53 مواطنا من قطاع غزة

Lebanon 24
02-11-2023 | 13:50
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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في وقت سابق الخميس، تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في مصر، ستنقل 53 مواطناً أردنياً تم إجلاؤهم الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

 

وقال الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، أن "53 مواطناً أردنياً سيتم نقلهم إلى المملكة على متن هذه الطائرة التي حملت على متنها، اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".

 

وأضاف القضاة أن 196 مواطناً أردنياً تم استقبالهم، مساء الأربعاء، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة الدولي.

 

وأشار إلى أن "هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوهاً إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة". (وكالات)

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