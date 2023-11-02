تضارب التصريحات الإسرائيلية بشأن وقود غزة

تضاربت التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، الخميس، بشأن إدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر، في اليوم الـ27 للحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لم يوافق حتى الآن على دخول الوقود إلى غزة، طبقا لما أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وجاء هذا التصريح بعدما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في وقت سابق من أنه سيسمح بإدخال الوقود إلى غزة.

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وأضاف أن الوقود سيتوجه حصرا إلى المستشفيات، مؤكدا أن الجيش سيفعل كل ما في وسعه لمنع وصوله لحماس.

وتستعمل إسرائيل الوقود كورقة ضغط ضد حماس في محاولة لاستعادة المحتجزين الذين أسرتهم الحركة خلال هجومها المباغت وغير المسبوق في 7 تشرين الأول الماضي.

(وكالات)