هل تعتمد إسرائيل "نموذج بيروت" مع قادة "حماس"؟

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت عن دراسة إسرائيل لمقترحات من بينها، مغادرة قادة "حماس" قطاع غزة مقابل الحفاظ على حياتهم وإطلاق سراح الرهائن.وفي مقال للكاتب ناداف إيل، قال: "خلف الكواليس في إسرائيل، تصبح الإطاحة بحماس هدفاً استراتيجياً سيستمر لسنوات. في الوقت نفسه، بدأت فكرة نموذج بيروت لخروج التنظيم من قطاع غزة تنتشر".وتابع: "في حرب السابع من تشرين الاول، لا يمكن لإسرائيل الاكتفاء بصورة النصر، بل إنها بحاجة إلى فوز حقيقي، فقد انتهى عصر الخدع وصورها الغنية".وأضاف أن "حكومة نتنياهو تتحدث بصوتين، أحدهما يعد بهزيمة حماس، والقضاء على قوتها العسكرية بالكامل وأنها لن تحكم القطاع مرة أخرى. والثاني خلف الكواليس، تبدو الوعود أكثر تحفظا، خصوصا أن الإطاحة بحماس تصبح في هذه المحادثات نوعا من الهدف الجوي، هدف سيستمر لسنوات، حيث سيتم إثبات الحقائق في الميدان، مثل أحزمة الأمان، وستكون هناك تصفيات ومداهمات".وأشار إلى أن "هزيمة حماس تتحول من هدف تكتيكي مباشر إلى استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة لإسرائيل، وهي الاستراتيجية التي ستعمل من خلال منطقة أمنية، مع زرع الألغام على طول حدود غزة، وفرض ضغوط مستمرة، وهذا يبدو مؤسفا ونموذجا آخر من جنوب لبنان".وأردف بأنه "من المفيد الآن تحديد تقدير يوضح كيف سنعرف أنه تم تحييد القدرة العسكرية لحماس، على سبيل المثال، تدمير قدرته على إطلاق الصواريخ، ليس ردعه عن الإطلاق، وليس ثمنا باهظا، بل إلغاء الخيار العسكري للقيام بذلك".واستدرك بأنه "في نهاية المطاف، سيتم القبول الزاحف بأن "منظمة إرهابية" سوف تقوم، من وقت لآخر، بإدخال جنوب إسرائيل بالكامل إلى نظام الدفاع المتعدد الأطراف، وفي وقت لاحق ستصل إلى وسط البلاد".وأكد إيل، أن "العالم أجمع يفهم الوعد الإسرائيلي بأنه أمر بسيط، سوف تتم الإطاحة بحماس خلال الفترة العسكرية الحالية، لكن للوصول إلى ذلك فإنه يجب القتال من من منزل إلى منزل في قطاع غزة، من الطابق الأعلى إلى السفلي، إنها مهمة رهيبة ستستغرق سنوات وتكلف الكثير من الدماء".وأوضح أنه "لتجنب ذلك، يتم تداول أفكار في إسرائيل والمجتمع الدولي، تهدف إلى تقصير العملية، وتسمح بسقوط حماس في غزة بسرعة".وتابع إيل: "الفكرة المهمة هي النظر في إمكانية خروج عناصر الجناح العسكري لحركة حماس من القطاع بموافقة إسرائيل، بما فيهم قادتها، مقابل حياتهم والإفراج عن جميع المختطفين. وهذا هو نموذج بيروت عام 1982، حين غادر ياسر عرفات إلى تونس عقب احتلال الجيش للعاصمة اللبنانية". (عربي 21)