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مساء اليوم... هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ عن غزة

Lebanon 24
02-11-2023 | 14:53
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أنّ "القوات الإسرائيلية أنجزت تطويق مدينة غزة".
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