Advertisement

عربي-دولي

بلينكن: واشنطن "مصممة على ردع أي تصعيد" للنزاع الراهن

Lebanon 24
02-11-2023 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1125739-638345570312632100.jpg
Doc-P-1125739-638345570312632100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، العمل على تجنب أي تصعيد للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بعد قيام كل من الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

 

وقال بلينكن للصحافيين قبل أن يتوجه إلى الشرق الأوسط "كنا واضحين للغاية بشأن الإجراءات التي نتخذها، بأننا مصممون على ردع أي تصعيد".

 

وأكد أنه سيطلب من إسرائيل "خطوات ملموسة" لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

  

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض، الخميس، إن بلينكن سيحث الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على سلسلة من الوقفات القصيرة للعمليات العسكرية في غزة، للسماح بإطلاق سراح الرهائن بأمان وتوزيع المساعدات الإنسانية. (وكالات)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2023-11-02
20:26 | 2023-11-02
20:15 | 2023-11-02
20:00 | 2023-11-02
19:24 | 2023-11-02
18:51 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24