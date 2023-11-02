بلينكن: واشنطن "مصممة على ردع أي تصعيد" للنزاع الراهن

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، العمل على تجنب أي تصعيد للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بعد قيام كل من الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال بلينكن للصحافيين قبل أن يتوجه إلى الشرق الأوسط "كنا واضحين للغاية بشأن الإجراءات التي نتخذها، بأننا مصممون على ردع أي تصعيد".

وأكد أنه سيطلب من إسرائيل "خطوات ملموسة" لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض، الخميس، إن بلينكن سيحث الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على سلسلة من الوقفات القصيرة للعمليات العسكرية في غزة، للسماح بإطلاق سراح الرهائن بأمان وتوزيع المساعدات الإنسانية. (وكالات)