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عربي-دولي

خسائر فادحة في صفوف إسرائيل... "حماس" تشنّ هجوماً مضاداً هذه حصيلته

Lebanon 24
02-11-2023 | 15:56
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أعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّها شنّت هجمة مضادة في شمال غرب مدينة غزة، شارك فيها عشرات المقاتلين، وأوقعوا في صفوف القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

وأضافت في بيان عن "تدمير 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة"، وقالت: "استهدفنا جنودا كانوا متحصنين داخل أحد المباني بقذيفة "TBG"، وأوقعنا في صفوفهم خسائر فادحة". (روسيا اليوم)
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