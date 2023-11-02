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عربي-دولي

عدد الضحايا سيكون كبيراً جدّاً... خبير يتوقّع زلزالاً قويّاً سيضرب تركيا هذا ما قاله

Lebanon 24
02-11-2023 | 16:44
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قال الخبير الياباني يوشينوري موريواكي إن منطقة بحر مرمرة في تركيا ستُواجه زلزالا قويا، محذرا من أن عدد الضحايا قد يكون أكبر بكثير من الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط الماضي.

وقال الخبير الياباني إنّ "منطقة بحر مرمرة ستشهد زلزالا بقوة قد تصل إلى 7.9 على مقياس ريختر أو أكبر".
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واعتبر الخبير أن زلزالا قد يحدث في بينكل وبدليس وموش في شرق البلاد ومنطقة مرمرة وإزمير في غربها.

وتابع: "على كل حال، تركيا واليابان تشبهان بعضهما البعض، فإن الزلزال قد يحدث في أي مكان. والزلازل قد تستمرّ. وعلينا أن نكون مستعدين لذلك دائما".

واعتبر أن عدد الضحايا جراء الزلزال الجديد قد يكون أكبر بضعفين أو ثلاثة مما كان بنتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا في شباط الماضي. (روسيا اليوم)
 
 
 
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