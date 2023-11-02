Advertisement

عربي-دولي

منزله تعرّض للقصف... إستشهاد صحافي وأفراد من عائلته في غزة

Lebanon 24
02-11-2023 | 17:11
A-
A+
Doc-P-1125767-638345636903832421.jpg
Doc-P-1125767-638345636903832421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استشهد مراسل تلفزيون فلسطين الصحافي محمد أبو حطب وأفراد من عائلته، في قصف إسرائيليّ استهدف منزله في خان يونس في غزة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أتى بلباسه الصحافيّ... وائل الدحدوح شيّع أفراد عائلته في غزة (فيديو)
lebanon 24
03/11/2023 03:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إستشهاد الصحافية دعاء أشرف في غارة إسرائيلية على غزة
lebanon 24
03/11/2023 03:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة... 16 صحافياً فلسطينياً استشهدوا
lebanon 24
03/11/2023 03:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إستشهاد صحافي بعد استهدافه مع شقيقه في غزة
lebanon 24
03/11/2023 03:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24

صحافي

غزة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2023-11-02
20:26 | 2023-11-02
20:15 | 2023-11-02
20:00 | 2023-11-02
19:24 | 2023-11-02
18:51 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24