إسقاط طائرة مسيّرة فوق قاعدة الحرير العسكرية شمال العراق

قال مصدران أمنيان إن طائرة مسيّرة مسلحة أُسقطت فوق قاعدة الحرير العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في شمال العراق.



وقال المصدران إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم الذي تم إحباطه قد تسبّب في أية أضرار أو خسائر بشرية لقاعدة الحرير العسكرية. (سكاي نيوز)

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