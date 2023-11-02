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حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية إلى سواحل غزّة

Lebanon 24
02-11-2023 | 19:24
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تعتزم فرنسا إرسال حاملة طائرات هليكوبتر ثانية قبالة سواحل غزة في إطار عملها مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لإيجاد وسيلة لتقديم المساعدات الطبية للمتضررين من القصف الإسرائيلي في المنطقة المحاصرة.
أرسلت باريس بالفعل حاملة الطائرات "تونير" إلى شرق البحر المتوسط فيما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها مهمة لدعم مستشفيات غزة.
وبدأت مصر هذا الأسبوع قبول أعداد محدودة من الجرحى عبر حدودها مع غزة.
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لكن ليس من الواضح ما الذي ستفعله السفن بالضبط في المنطقة لأنها أصغر من أن تعمل كمستشفيات ميدانية تستوعب عدد الجرحى القادمين من غزة.
وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو ل"راديو فرانس إنفو" حاملة طائرات الهليكوبتر ديكسمو ستتجه الآن أيضا إلى المنطقة.
وأضاف: "يتم تجهيزها لتحويلها إلى سفينة مستشفى".
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