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عربي-دولي

"النواب الأميركي" يوافق على تقديم مساعدات لإسرائيل بـ 14.3 مليار دولار

Lebanon 24
02-11-2023 | 18:51
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وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وذلك رغم تأكيد الديمقراطيين على أنه لن يتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وجاء التصويت بأغلبية 226 صوتاً مقابل 196 صوتاً، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.
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