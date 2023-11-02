إسقاط طائرة مسيّرة فوق قاعدة الحرير العسكرية شمال العراق

قال مصدران أمنيان إن "طائرة مسيّرة مسلحة أُسقطت اليوم الخميس فوق قاعدة الحرير العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في شمال العراق".

وقال المصدران إنه "لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم الذي تم إحباطه قد تسبب في أية أضرار أو خسائر بشرية".

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