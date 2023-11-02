23 شهيداً في قصف على مدارس للأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) أن "أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت لأضرار بسبب غارات إسرائيلية على القطاع".

وقالت الأونروا إن القصف أوقع 23 شهيداً، موضحة أن "اثنين من المدارس تقعان في مخيمي جباليا والشاطىء (شمال القطاع)، وأخريين في البريج جنوباً".

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