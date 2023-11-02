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عربي-دولي

هاريس: لن نضع أيّة شروط على دعمنا لإسرائيل

Lebanon 24
02-11-2023 | 21:30
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قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أن "الولايات المتحدة لن تسعى لفرض أي شروط على الدعم الذي تقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول
وأضافت هاريس خلال مؤتمر صحافي في بريطانيا: "لن نضع أية شروط على الدعم الذي نقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها".
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