رئيس الوزراء العراقي أمر قواته باتخاذ إجراءات دفاعية.. وثيقة مسربة تكشف السبب

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كشفت وثيقةٌ عسكرية مسربة، الجمعة، توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمراً للقوات المسلحة في البلاد باتخاذ إجراءات دفاعية تحسبًا لحرب محتملة في المنطقة.وجاء في الوثيقة المسربة، سلسلة من التوجيهات أبرزها، توزيع الدبابات ونشر الطائرات والأسلحة العراقية بالإضافة إلى تأمين شبكة مواصلات بديلة للمقرات وحماية كافة المستودعات.كما تضمنت الوثيقة توجيهات لأجهزة الاستخبارات العراقية أهمُها، تفعيل وفحص كافة موارد المراقبة الفنية والتأكد من صلاحيتها.