في اليوم 28 من الحرب.. قصف اسرائيلي على وسط غزة وحديث عن هدنة انسانية

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مع دخول اليوم الـ28 من الحرب على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع، ليرتفع عدد الشهداء في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 9061 شهيدا، في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 335 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب.وفي كلمة صوتية، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن المقاومة دمرت ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، وقتلت وأصابت عددا من الجنود الاسرائيليين، وإن أعداد القتلى "أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو".وفي آخر التطورات الميدانية، يتعرض مخيم المغازي وحي النصر وسط قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف، فيما أشارت مصادر "العربية" و"الحدث" إلى غارات إسرائيلية متتالية على أبراج سكنية في تل الهوى.في المقابل، حذر مدير مستشفى الشفاء بغزة من أن المولد الكهربائي الرئيسي في المستشفى قد توقف، كاشفا أنه تم إطفاء الكهرباء في بعض أقسام المستشفى بسبب نفاد كمية الوقود.ودعا مدير المستشفى النازحين والمرضى إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء، مطالبا العالم بإمداد مستشفيات غزة بالوقود فورا قبل فوات الأوان.وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس "تطويق" مدينة غزة، معقل حركة حماس بعد أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة على القطاع المحاصر حيث الوضع الإنساني كارثي.تزامنا أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض، الخميس، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا إلى إعلان هدن إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس تكون "مؤقتة ومحددة" لكنها لا ترتقى إلى وقف عام لإطلاق النار.وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، ما الذي يعنيه هذا الوقف المؤقت. وقال إنه "وقف إنساني مؤقت ومحدد يتركز على هدف أو أهداف معينة، مثل إدخال مساعدات إنسانية وإخراج الناس".