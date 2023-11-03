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عربي-دولي

منذ أكثر من أسبوع.. طائرات أميركية مسيّرة تحلّق فوق غزة بحثاً عن المحتجزين

Lebanon 24
03-11-2023 | 00:38
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تنفذ الولايات المتحدة طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء قطاع غزة، بحثا عن المحتجزين لدى حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من الماضي.

وقال مسؤولان أميركيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الرهائن.
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وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع، وفق لما ذكرته رويترز.

وعن عدد المفقودين، كشف مسؤولون أميركيون أن 10 أميركيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحركة حماس.

وطوقت القوات الإسرائيلية يوم الخميس مدينة غزة، المدينة الرئيسية في القطاع، في إطار هجومها على حركة حماس.
 وتقول السلطات الصحية في غزة إن الرد الإسرائيلي على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 9061 شخصا، بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة، فيما بلغ عدد المصابين 32 ألفا.

وعلى صعيد عمليات القصف على غزة، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس بأن الجيش الإسرائيلي أقر بإلقاء 10,000 قنبلة منذ بداية العدوان، والتقديرات بأن كمية المتفجرات الملقاة على قطاع غزة تتجاوز 25,000 طن؛ ما يعني نحو 70 طنا لكل كيلومتر مربع من قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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