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لأول مرّة: امرأة تتولّى قيادة القوات البحرية الأميركية.. تعرّفوا إلى ليزا (صورة)

Lebanon 24
03-11-2023 | 00:52
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين عن تعيين الأميرال ليزا فرانكيتي في منصب قائد العمليات البحرية، ما يعتبر أعلى منصب قيادي في القوات البحرية الأميركية.

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين فرانكيتي لقيادة القوات البحرية الأميركية، يوم أمس الخميس.
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وكانت فرانكيتي نائبة لقائد العمليات البحرية منذ أيلول 2022. وقبل ذلك كانت مديرة للاستراتيجية والتخطيط في هيئة الأركان خلال الفترة بين 2020 و2022، وقائدة للأسطول الأميركي السادس منذ 2018 إلى 2020.

وأصبحت ليزا فرانكيتي البالغة 59 سنة من العمر أول إمرأة في منصب قيادة القوات البحرية الأميركية، وكذلك أول امرأة في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية. (روسيا اليوم)
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