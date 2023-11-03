"صاحب الخبر صار الخبر".. وزارة الإعلام الفلسطينية تنعى صحفياً استشهد مع 11 فرداً من عائلته (صورة)

نعت وزارة الإعلام الفلسطينية بكل الألم والحسرة مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب، الذي استشهد مع 11 فرداً من أفراد عائلته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في خان يونس.

Advertisement

وشددت الوزارة في بيان "على الدور البارز للصحفي محمد أبو حطب خلال مسيرته المهنية وخاصة طوال أيام الحرب الوحشية المستمرة على أبناء الشعب في قطاع غزة".



وقالت في بيانها: "محمد أبو حطب استشهد بعد فترة قصيرة من آخر إطلالة له على شاشة تلفزيون فلسطين من الميدان الدامي ومن تحت سقف النار وهو يبلّغ رسالة فلسطين إلى شعبنا وإلى العالم".



وجددت الوزارة مطالبة كافة الجهات والمنظمات الصحفية الدولية والحقوقية العالمية بتحمل المسؤولية والعمل الفوري على تقديم الحماية للصحفيين الفلسطينيين ووقف الجرائم بحقهم.



من جهته، قال تلفزيون فلسطين "إنه تم اغتيال الزميل أبو حطب بشكل متعمد جراء استهدافه بعد دخوله منزله بلحظات". وأضاف على "تلغرام" أن "صاحب الخبر صار الخبر". وشددت الوزارة في بيان "على الدور البارز للصحفي محمد أبو حطب خلال مسيرته المهنية وخاصة طوال أيام الحرب الوحشية المستمرة على أبناء الشعب في قطاع غزة".وقالت في بيانها: "محمد أبو حطب استشهد بعد فترة قصيرة من آخر إطلالة له على شاشة تلفزيون فلسطين من الميدان الدامي ومن تحت سقف النار وهو يبلّغ رسالة فلسطين إلى شعبنا وإلى العالم".وجددت الوزارة مطالبة كافة الجهات والمنظمات الصحفية الدولية والحقوقية العالمية بتحمل المسؤولية والعمل الفوري على تقديم الحماية للصحفيين الفلسطينيين ووقف الجرائم بحقهم.من جهته، قال تلفزيون فلسطين "إنه تم اغتيال الزميل أبو حطب بشكل متعمد جراء استهدافه بعد دخوله منزله بلحظات". وأضاف على "تلغرام" أن "صاحب الخبر صار الخبر".