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"صاحب الخبر صار الخبر".. وزارة الإعلام الفلسطينية تنعى صحفياً استشهد مع 11 فرداً من عائلته (صورة)

Lebanon 24
03-11-2023 | 01:18
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نعت وزارة الإعلام الفلسطينية بكل الألم والحسرة مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب، الذي استشهد مع 11 فرداً من أفراد عائلته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في خان يونس.
 
 
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وشددت الوزارة في بيان "على الدور البارز للصحفي محمد أبو حطب خلال مسيرته المهنية وخاصة طوال أيام الحرب الوحشية المستمرة على أبناء الشعب في قطاع غزة".

وقالت في بيانها: "محمد أبو حطب استشهد بعد فترة قصيرة من آخر إطلالة له على شاشة تلفزيون فلسطين من الميدان الدامي ومن تحت سقف النار وهو يبلّغ رسالة فلسطين إلى شعبنا وإلى العالم". 

وجددت الوزارة مطالبة كافة الجهات والمنظمات الصحفية الدولية والحقوقية العالمية بتحمل المسؤولية والعمل الفوري على تقديم الحماية للصحفيين الفلسطينيين ووقف الجرائم بحقهم.

من جهته، قال تلفزيون فلسطين "إنه تم اغتيال الزميل أبو حطب بشكل متعمد جراء استهدافه بعد دخوله منزله بلحظات". وأضاف على "تلغرام" أن "صاحب الخبر صار الخبر".
 



هذا، ودخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 9061 شهيدا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا. (روسيا اليوم)
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