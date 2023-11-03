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إسرائيل تعلن عن مقتل 4 جنود آخرين في غزة.. كم بلغت الحصيلة منذ بدء العملية البرية؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 01:41
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود آخرين في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء العسكريين الأربعة، وهم النقيب بيني فايس، 22 عاما، قائد فصيلة في الكتيبة 195، اللواء 460، والرقيب أول (احتياط) أوريا ماش، 41 عاما، من الكتيبة 52، اللواء 401، والرقيب أول (احتياط) يوناتان يوسف براند، 28 سنة (الكتيبة 52، اللواء 401) والرقيب أول (احتياط) جيل بيشيتس، 39 سنة، سائق دبابة في الكتيبة التاسعة، اللواء 401.
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كما أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بإصابة اثنين من عناصره بجروح خطيرة خلال العمليات في غزة.

بذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 23 حالة وفاة مؤكدة بينها ضابط كبير، منذ بدء العملية البرية في غزة قبل 7 أيام، فيما أصيب عدد من العسكريين بجروح، بينهم حالات خطيرة.

ووصل إجمالي القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي الذين سمح بنشر أسمائهم منذ 7 تشرين الأول إلى 338 قتيلا. (روسيا اليوم)
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