بعد تحويلها إلى مستشفى... فرنسا تعتزم إرسال حاملة مروحيات ثانية إلى سواحل غزة

أعلن وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو أمس الخميس أنه سيتم إرسال حاملة المروحيات "ديكسمود" قبالة سواحل قطاع غزة، وذلك لدعم المستشفيات في القطاع الفلسطيني.



وقال ليكورنو إن حاملة طائرات المروحيات "ديكسمود"، وهي واحدة من ثلاث حاملات مروحيات برمائية في الأسطول العسكري الفرنسي، يتم تجهيزها لتحويلها إلى قارب مستشفى من أجل إرسالها قبالة سواحل غزة.

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وهذه ثاني حاملة مروحيات فرنسية ترسل إلى مياه غزة، بعد أن غادرت سفينة "تونير" ميناء طولون في جنوب فرنسا في 25 تشرين الاول الماضي.



وتحدث ليكورنو لراديو "فرانس إنفو" في لبنان، حيث زار الوحدة الفرنسية ببعثة الأمم المتحدة. وأضاف أنه بعث رسائل إلى كل من "حزب الله" اللبناني وإسرائيل تحثهما على عدم القيام بأي شيء من شأنه أن يجعل من المستحيل على البعثة تنفيذ تفويضها.





ودخلت الحرب في غزة يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الاول 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني، حسب آخر بيانات للسلطات الفلسطينية.



وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف.



ومن جانبها، أفادت السلطات الإسرائيلية بقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من المدنيين، علما بأن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا. (RT)