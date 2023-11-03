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عربي-دولي

"سوف تختفي من الخريطة".. عالم الزلازل الهولندي يعلق على الحرب في غزة

Lebanon 24
03-11-2023 | 02:23
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علق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، على الحرب بين إسرائيل وحماس، متوقعا "اختفاء قطاع غزة عن الخريطة قريبا".

وفي منشور عبر حسابه بمنصة "أكس"، قال هوغربيتس "يجب على العالم أجمع أن يتوقف ويطالب بوضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة".
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وأضاف:" لا فائدة من أن نقوم بالتنبؤ بالزلزال بينما تستمر هذه المجزرة، نحن نحاول إنقاذ الأرواح بينما يُقتل الآلاف من الناس"، معلنا "وقف خدماته في الوقت الحالي".

وتوقع أن يختفي القطاع عن الخريطة، قائلا" سيتم ضم غزة لتصبح إسرائيل، تذكروا كلماتي".

في المقابل، تقول إسرائيل إن غاراتها الجوية تستهدف البنية التحتية العسكرية لحماس ومستودعات الأسلحة في غزة. 

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات دقيقة تستهدف قادة حماس أو مواقع العمليات، وإنه لا يستهدف المدنيين، لكنه أيضا يتحدث عن زرع المسلحين في المناطق المدنية في جميع أنحاء قطاع غزة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وقالت وحدة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق لموقع "الحرة"، إن "عدم المساس بالمدنيين خلال الغارات على القطاع يمثل مصلحة مشتركة لمواطني غزة ودولة إسرائيل"

وذاع صيت هوغربيتس بعد زلزال السادس من شباط في تركيا وسوريا بعد أن تنبأ بحدوث الزلزال، ومنذ ذلك الحين، صرح بتنبؤات جديدة، وتوقع أحداثا كبيرة تشهدها المنطقة، فيما يقول إنه يستند في معلوماته على حركة الكوكب.
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