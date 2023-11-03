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عربي-دولي
الإمارات تحذر من خطر اتساع حرب غزة إقليميا
Lebanon 24
03-11-2023
|
02:31
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حذرت دولة الإمارات، من أن هناك خطرا حقيقيا من اتساع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى المنطقة، وقالت إنها تعمل "بلا هوادة" لضمان وقف إنساني لإطلاق النار.
وقالت وزيرة الدولة نورة الكعبي، في مؤتمر سياسي في العاصمة أبوظبي "بينما نواصل العمل لوقف هذه الحرب لا يمكننا أن نتجاهل السياق الأوسع وضرورة خفض درجة حرارة المنطقة التي تقترب من نقطة الغليان"، بحسب رويترز.
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وتابعت "خطر الامتداد إقليميا والمزيد من التصعيد حقيقي، فضلا عن خطر استغلال الجماعات المتطرفة للوضع لتعزيز أيديولوجيات من شأنها أن تبقينا عالقين في دوامات من العنف".
وأضافت الكعبي "يجب بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين ووضع نهاية فورية لهذا الصراع".
وقالت الوزيرة الإماراتية إن "الصراع هو نتاج عقود من الفشل في تحقيق تقدم نحو أفق سياسي ينهي الاحتلال ويحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".
وأضافت أنه "لا يوجد بديل عملي للأمم المتحدة لتحقيق التعاون من خلال القيم المشتركة".
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