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عربي-دولي

زلزال قوي يضرب اليونان.. ماذا قال العالم الهولندي قبل أيام من حدوثه؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 03:28
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قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.4 على مقياس ريختر ضرب اليونان اليوم الجمعة. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وكان عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس قد توقع أسبوعاً "مثيراً للاهتمام" بحسب تعبيره، وحذر من إمكانية حدوث أنشطة زلزالية تتخطى الـ6 درجات بسبب الاقترانات الكوكبية المثيرة، التي قد تؤثر على قشرة الأرض. وأضاف من خلال حسابه في "إكس": "يجب أن ننتظر ونرى كيف تستجيب الأرض.. هذا أسبوع مثير للاهتمام للغاية.. كونوا في حالة تأهب إضافي". (العربية) 
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