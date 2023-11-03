لعب دورا مركزيا في إدارة القتال.. إسرائيل تعلن قتل قائد كتيبة "الصبرة تل الهوا"

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قتل قائد كتيبة "الصبرة تل الهوا" والذي لعب دورا مركزيا في إدارة القتال ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.



وفي منشور عبر حسابه بمنصة "أكس"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "بتوجيه دقيق لهيئة الاستخبارات والشاباك قامت طائرات حربية إسرائيلية بقتل مصطفى دلول، قائد كتيبة الصبرة تل الهوا".

ولعب دلول دورا مركزيا في إدارة القتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع، ومارس عدة وظائف في الكتيبة وفي لواء مدينة غزة التابع لحركة حماس، وفق أدرعي.



وقامت طائرات ومروحيات حربية وقوات مدفعية بقتل عدد من "المخربين" الذين عملوا ضد القوات البرية الإسرائيلية، حسبما ذكر أدرعي.



وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بأعمال تمشيط في منطقة بيت حانون، وعثرت على وسائل قتالية ومواد استخبارية عديدة شملت "بنادق كلاشنيكوف وأمشاط ذخيرة وقنابل يدوية وعبوات ناسفة وقذائف آر بي جي، وأجهزة اتصالات وخرائط".



ولم تعلق حماس على ما ذكره أدرعي. (العربية)