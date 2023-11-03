إحصائية مخيفة.. هذه حصة جسد كل فلسطيني في غزة من المتفجرات الإسرائيلية!





وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار حربها المتواصلة منذ 7 تشرين الأول الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين.

Advertisement



ولفت المرصد الى اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو غرامات من المتفجرات. كشفت الاحصائيات أن حصة الفلسطيني في غزة تتجاوز 10 كغ من المتفجرات الإسرائيلية التي تم إلقاؤها على القطاع، ومن المساعدات المقدمة أقل من 50 مل من المياه.وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار حربها المتواصلة منذ 7 تشرين الأول الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين.ولفت المرصد الى اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو غرامات من المتفجرات.

ونبه المرصد إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأميركية على هيروشيما وناغازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في آب 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.



ودخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. (روسيا اليوم)