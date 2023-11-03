بنيران اسرائيل.. استشهاد 9 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة خلال أقل من 24 ساعة

استشهد 9 فلسطينيين على يد قوات العدو الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، مع دخول الحرب على غزة يومها الثامن والعشرين.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الجيش الإسرائيلي قتل 4 فلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية.وأضافت أنه طائرات إسرائيلية قصفت ساحة مخيم جنين مما "أدى إلى ارتقاء الشهيدين وسيم زيود ويامن جرار، ووقوع 4 إصابات منها واحدة بحال الخطر، ما يرفع عدد الإصابات في المدينة والمخيم خلال الساعات الأخيرة إلى 10".وكان الجيش الإسرائيلي قتل الشابين سليمان ستيتي (31 عاما) وجهاد نغنغية (26 عاما)، وأصاب 6 آخرين في اقتحام استمر لأكثر من 7 ساعات.وفي وقت لاحق، ذكرت "وفا" في نبأ مقتضب أن الجنود الإسرائيليين قتلوا فلسطينيا خامسا في مدينة جنين، ولم تتضح هويته بعد.وفي مخيم الفوار بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، قتل الجيش الإسرائيلي شابين خلال اقتحام المخيم.ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر أمنية فلسطينية قولها: "بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وسط اطلاق نار كثيف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اسفرت عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار".ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن، واكتفت صحيفة "هآرتس" العبرية بإيراد الخبر على موقعها نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.وفي مخيم قلنديا القريب من القدس، أطلق الجنود الإسرائيليون النيران صوب سكان المخيم أثناء اقتحام المخيم، مما أدى إلى مقتل شاب وإصابة آخرين.وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" بأن "جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الشاب إبراهيم زايد (29 عاما)، خلال مواجهات اندلعت لدى اقتحام مخيم قلنديا، ما ادى لإصابته بعدة رصاصات إحداها في الصدر، استشهد على إثرها".وفي نابلس، توفي الشاب عصام رمضان، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في قرية تل جنوب غرب المدينة.وبهذا ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 140. (سكاي نيوز)