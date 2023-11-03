في هذه الحالة.. أوكرانيا لن تتمكن من مواصلة الأعمال القتالية

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أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية العقيد غينادي كوفالينكو، الى أن أوكرانيا لن تتمكن من مواصلة الأعمال القتالية إذا توقفت الدول الغربية عن دعم نظام كييف.ونقل الصحفي ديفيد إغناتس من صحيفة "واشنطن بوست"، عن المتحدث الأوكراني قوله: "إذا توقفتم عن دعمنا، فعليكم نسيان أمر أوكرانيا. الأمر في غاية البساطة".وذكر أن شركاء نظام كييف حولوا اهتمامهم إلى النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وشدد على أن الخلافات السياسية داخل الولايات المتحدة قد تصبح عقبة أمام استمرار الدعم لأوكرانيا.ورأى الصحفي أن المرحلة الحالية من الأعمال القتالية "مرهقة" لأوكرانيا.واعترف المسؤولون الأوكرانيون منذ فترة طويلة، بأن كييف لا تستطيع تغطية نفقاتها العسكرية بمفردها.ومؤخرا، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على ميزانية العام الحالي، ونتيجة لذلك ارتفع العجز من المبلغ المخطط له وهو 38 مليار دولار إلى 54.75 مليار دولار.وفي شهر تشرين الأول الماضي، ذكرت وزارة المالية الأوكرانية، أنه منذ بداية هذا العام، تلقى نظام كييف 33.8 مليار دولار من الغرب على شكل منح وقروض. (روسيا اليوم)