وضعٌ متفجّر.. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟

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وفي أنحاء الضفة الغربية، اعتقل الجيش 37 فلسطينيا، وحدد 17 منهم على أنهم من نشطاء حماس.وكثفت إسرائيل غاراتها على البلدات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، مما أسفر عن إستشهاد 141 فلسطينياً على الأقل فيما يقول مراقبو الأمم المتحدة إنها الفترة الأكثر دموية في المنطقة على الإطلاق.وتصاعدت الأعمال العدائية من قبل المستوطنين في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطنيين وتشير الإحصائيات إلى أن هناك 7 فلسطنيين قتلوا في هجمات مستمرة للمستوطنين.ووصفت الأمم المتحدة هذا العام بالأكثر دموية على الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، وحذرت من انفجار الوضع هناك بسبب تلك الممارسات.ونددت الولايات المتحدة بهجمات المستوطنين في حق الفلسطنيين ودعت الحكومة الإسرائيلية بسرعة التدخل لوقف هذه الهجمات غير المبررة.وتعاني مدن الضفة الغربية من نقص الخدمات الأساسية والسلع الغذائية وتضييق أمني كبير على الفلسطنيين.وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق ويدق جرس إنذار".