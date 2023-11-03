"حادث خطير" بين طائرة صينية ومروحية كندية

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أفادت شبكة "سي ان ان"، عن إطلاق طائرة صينية قنابل مضيئة بالقرب من مروحية كندية فوق المياه الدولية لبحر الصين الجنوبي.جاء ذلك وفق ما ذكره الطيار على متن الفرقاطة البحرية الكندية "أوتاوا"، روب ميلين، لشبكة "سي ان ان"، وقال: "كان الخطر على المروحية الكندية في هذه الحالة هو إذا ما أصابت القنابل المضيئة الشفرات الدوارة أو المحرك، كان الحادث ليصنف حينها بأنه خطر وغير معتاد وغير مهني".وأشار ميلين إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه في اليوم الذي اقتربت فيه الطائرات المقاتلة الصينية إلى مسافة 30.48 مترا من الفرقاطة "أوتاوا"، وقال إن الحادثين وقعا في أماكن مختلفة على بعد عشرات الكيلومترات من جزر باراسيل، وبحسب الجيش الكندي، فإن المروحية كانت تبحث عن غواصة تم اكتشافها سابقا عندما وقعت تلك الحوادث. (روسيا اليوم)